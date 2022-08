Ukraine-Krieg | Bericht: Prorussische Separatisten weigern sich, zu kämpfen

Ostukraine Bericht: Prorussische Separatisten weigern sich, zu kämpfen Von afp , dpa , ne 16.08.2022 - 09:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Prorussischer Separatist in der ukrainischen Region Luhansk: Einheiten weigern sich offenbar, im Auftrag Russlands weiterzukämpfen. (Quelle: Alexander Reka/TASS/imago-images-bilder)

Russland will seine Invasion in der Ukraine fortsetzen. Doch die Kampfmoral in den Separatistengebieten im Donbass scheint am Boden – nicht nur in Luhansk.

Die prorussischen Kämpfer der selbsternannten "Volksrepublik Luhansk" wollen Kriegseinsatz gegen die Ukraine offenbar nicht fortsetzen. Das geht aus einem Bericht des Institute for the Study of War (ISW) hervor. Sie beklagen sich demnach über das strapaziöse Tempo der Offensive sowie über Einsätze außerhalb ihrer Region. In der "Volksrepublik Luhansk" sei man müde von Gefechten jenseits der eigenen Grenzen, werden die Kämpfer zitiert.

Am Montag hatten mehrere ukrainische Sender ein Video ausgestrahlt, das den Widerstand der Soldaten zeigen soll. Darin sagen die Kämpfer, ihre Arbeit sei getan. Die Originalquelle des Videos lässt sich nur schwer überprüfen. Nach Angaben des ISW spiegele es jedoch die vorherrschende Moral der prorussischen Separatisten in der Region wider. Dem Bericht zufolge habe es ähnliche Äußerungen aus den Einheiten der anderen prorussischen Marionettenrepublik in der Ostukraine, der "Volksrepublik Donezk", gegeben.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.