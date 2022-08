Offener Brief an Olaf Scholz: Handwerker fordern Sanktionsstopp

Aktualisiert am 19.08.2022 - 08:41 Uhr

Aktualisiert am 19.08.2022 - 08:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Offener Brief an Scholz: Handwerker fordern Sanktionsstopp

Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis hat einen Brief an den Kanzler verfasst. Darin fordert sie das Ende der Sanktionen gegen Russland.

Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, alle Sanktionen gegen Russland zu stoppen. In einem Offenen Brief, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorlag, fordern die Handwerker zudem Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine.