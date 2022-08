Russland: Tochter von Politiker bricht mit Vater und kritisiert Krieg

Isakow steht auf EU-Sanktionsliste

Demnach erscheint Isakow bei den Ratssitzungen stets mit einem großen "Z" an der Jacke, dem Kriegssymbol der russischen Armee. Beim Besuch der Familie eines in der Ukraine getöteten russischen Geheimdienstoffiziers soll Isakow gesagt haben: "Ich bin stolz, dass so junge Typen unser Land verteidigen und gegen die Nazis kämpfen." Der Kreml hatte die Invasion bekanntlich unter dem Vorwand der "Entnazifizierung der Ukraine" befohlen. Auch zum Umgang mit Kriegsgegnern wie seiner Tochter hat sich Isakow schon geäußert: Statt Bußgelder zu zahlen, sollten diese lieber zum Wiederaufbau von Städten und Dörfern in den Donbass geschickt werden, schlug er im Portal 86.ru vor.