Tochter von Putin-Strategen getötet – Russische Medien schwören Rache

Der Tod der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau hat in Russland eine Welle der Empörung losgetreten – und sorgt offenbar für Rachegedanken. Nachdem unter anderem der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, die Ukraine beschuldigt hatte, für das Attentat an Daria Dugina verantwortlich zu sein, hetzen nun auch russische Medien gegen das Land. Allen voran der TV-Sender, bei dem Alexander Dugin Chefredakteur ist.