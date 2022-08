Russland: Tochter von Putin-Strategen Dugin bei Autoexplosion getötet

Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. "Die Identität der Toten ist geklärt – es ist die Journalistin und Politologin Daria Dugina", teilte das nationale Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mit. Ihr Vater gilt als Chefstratege des Kremlchefs Wladimir Putin .

Duginas Auto explodierte demnach am Samstagabend während der Fahrt in einer Vorstadtsiedlung im Moskauer Gebiet. Die Ermittler veröffentlichten ein Video von der Arbeit der Experten vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war demnach an dem Fahrzeug ein Sprengsatz montiert, der detonierte. In sozialen Netzwerken gab es Videos von dem brennenden Fahrzeug und weit verstreuten Trümmerteilen. Es werde in verschiedene Richtungen ermittelt, hieß es in der Mitteilung der Ermittler.