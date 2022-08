Ukraine-Krieg – Wolodymyr Selenskyj: "Wir kämpfen bis zum Schluss"

Präsidentenpaar nimmt an "Gebet für die Ukraine" teil

Selenskyj und seine Frau Olena nahmen in Kiew an einem "Gebet für die Ukraine" mit Vertretern aller Glaubensrichtungen teil. Dem ukrainischen Volk werde Kraft bei den schweren Proben und das baldige Eintreten von Frieden gewünscht, hieß es in einer Mitteilung des Präsidentenbüros.