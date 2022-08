Ukraine-Krieg: Kiew startet wichtige Gegenoffensive in Cherson

Im Juli erklärte Militärexperte Gustav Gressel t-online, weshalb die Großoffensive zu späterem Zeitpunkt deutliche Vorteile hat: Die Freiwilligen wären besser ausgebildet, die Armee hätte mehr schwere Waffen zur Verfügung. Zudem liefen in der russischen Armee viele Verträge aus, ganze Verbände müssten ausgetauscht werden, so Gressel: "Die Ukraine könnte Russland dann in seiner Schwächephase treffen." Hier lesen Sie mehr dazu .

Ukraine: Russland ist geschwächt

Eine stark umkämpfte Region

Beide Seiten verlegten in den vergangenen Wochen viele Truppen und militärisches Gerät in die Region Cherson. Präsident Selenskyjs Berater Olexij Arestowytsch erklärte in einer Videobotschaft, es herrsche eine strategische Pattsituation. Seit dem vergangenen Monat seien russische Truppen nur "minimal vorangekommen", und in einigen Fällen hätten die ukrainischen Streitkräfte Boden gutgemacht. Ein ukrainischer Militärexperte verkündete am Donnerstag, es sei ukrainischen Soldaten gelungen, einen Vorstoß russischer Truppen nordöstlich von Cherson zu verhindern.