Luftalarm. In der Stadt Kertsch auf der Krim sind am Donnerstagabend Flugabwehrfeuer und Explosionen zu hören. Über der von Russland annektierten Halbinsel wurden offenbar ukrainische Drohnen gesichtet, die russische Armee will nach eigenen Angaben drei Objekte abgeschossen haben. Vor allem der russische Nachschub wird weiterhin immer wieder zum Ziel von ukrainischen Angriffen, Kertsch liegt an der Eisenbahn- und Straßenbrücke – die Lebensader für die Krim, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet. Eben diese Brücke macht die Versorgung der russischen Armee an der südlichen Front verwundbar.