Kritisierte den Ukraine-Krieg: Lukoil-Chef stirbt bei Sturz aus dem Fenster

In Berichten ist von einem Suizid die Rede. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu mysteriösen Todesfällen von Russen durch Fensterstürze, die als Selbstmorde deklariert wurden. An diesen Darstellungen gab es jedoch häufig Zweifel. Lukoil gilt als eines der ersten russischen Unternehmen, das sich kritisch in Bezug auf den Ukraine-Krieg 2022 geäußert und das Ende des Krieges gefordert hat. Das Unternehmen ist unter den 100 größten Konzernen der Welt und der zweitgrößte Öl-Konzern Russlands. Lukoil ist überwiegend im Eigentum rusischen Oligarchen.

Witwe zweifelt an Suizid : Putin-Kritiker stürzt in den Tod

Zudem sind in Russland in den vergangenen Monaten mehrere hochrangige Manager der Energiewirtschaft unter rätselhaften Umständen gestorben. So wurde etwa der Leiter des Transportdienstes Gazprom Invest, Leonid Schulman, tot aufgefunden. Neben seiner Leiche fand man einen Zettel, auf dem er sich über große Schmerzen in seinem gebrochenen Bein beklagte. Eine frühere Lukoil-Führungskraft starb, nachdem ihn ein Schamane mit Krötengift zur Linderung eines Katers behandelt habe, so die "Moscow Times", die auch über weitere Todesfälle berichtete.