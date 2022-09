Ukrainische Soldaten bitten in Video um Schlafsäcke

Konkret geht es um wintertaugliche Ausrüstung. Dafür wurde bei Amazon vom Aktivisten Kostiantyn Kalynovskyi eine Wunschliste zusammengestellt. Auf dieser stehen Schlafsäcke, Wollsocken, die in Stiefeln getragen werden können, Thermounterwäsche, Kopfbedeckungen und Handschuhe. Außerdem kann auch Geld für die Einheit gespendet werden. Der Initiator des Videos, der nach eigenen Angaben jetzt im texanischen Austin lebt, will die bestellten Güter zunächst sammeln und dann in die Ukraine versenden. "Unser Ziel ist, 500 Soldaten von unterschiedlichen Einheiten mit Winterausrüstung zu versorgen, die in der Ukraine nur schwer zu bekommen ist", schreibt der Initiator.