Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk: "Es war schon ein Lauf auf dünnem Eis"

Botschafter zieht Bilanz Melnyk spricht über Kritik von Selenskyj Von t-online , mk Aktualisiert am 06.09.2022 - 10:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland: "Ich hatte ja kein Eigeninteresse, ich bin kein Politiker und möchte nicht gewählt werden." (Quelle: IMAGO/Stefan Zeitz)

Andrij Melnyks Zeit als Botschafter in Berlin geht zu Ende. Seine Art kam offenbar auch in Kiew nicht immer gut an.

Mit seinen häufig kontroversen Aussagen ist der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk offenbar nicht nur in Deutschland angeeckt. "Dieser Stil wurde auch zu Hause nicht immer verstanden, mein Präsident war zwar nicht wütend, aber auch ihm musste ich immer wieder erklären, warum ich das eine oder andere getan oder unterlassen haben", sagte Melnyk am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair" über sein Verhältnis zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

"Es war schon ein Lauf auf dünnem Eis, auch für mich persönlich als Diplomat", sagte Melnyk bei "Hart aber fair" über seine Zeit in Deutschland. "Aber ich hatte ja kein Eigeninteresse, ich bin kein Politiker und möchte nicht gewählt werden. Ich habe so agiert, weil ich erkannt habe, dass man manchmal lauter werden muss, um gehört zu werden. So einfach ist das." Die Zeit in Deutschland sei schwierig, aber auch spannend gewesen. Die Liste an Dingen, die an den Deutschen möge sei sehr lang: "Ich habe diesen Job aus Überzeugung gemacht und weil ich dieses Land so liebe", sagte Melnyk.

"Wir dürfen auf diese Hilfe zählen"

Gleichzeitig wiederholte Melnyk in der Sendung die Forderung nach mehr Einsatz der Bundesregierung für die Ukraine. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt würden Polen und Balten zehn Mal so viel Hilfe leisten, wie Deutschland. "Wir sind Partner und Verbündete und wir dürfen auf diese Hilfe zählen, weil dieser Krieg auch die Deutschen und die Europäer betrifft, dieser Krieg kann auch nach Polen oder Deutschland kommen." Zudem sei es die Regierung der Deutschen gewesen, "die dieses schöne Land in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in eine schwierige Lage hineinmanövriert hat, diese Abhängigkeit vom Gas", so Melnyk. "Deshalb muss auch die deutsche Politik dafür Lösungen finden."