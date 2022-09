Deutsche Panzerhaubitze half bei der ukrainischen Gegenoffensive

Das Kanzleramt scheint die Drohungen aus Moskau ernst zu nehmen. Seit Monaten hat Deutschland kaum schwere Waffen an Kiew geliefert. Die ukrainischen Bitten um Marder-Schützenpanzer und Leopard-Kampfpanzer lässt Bundeskanzler Scholz konsequent abprallen. Seit Kriegsbeginn war aus seiner Regierung immer wieder zu hören, dass Deutschland ausschließlich "Defensivwaffen" liefere, keine "Offensivwaffen".

Thomas Wiegold nennt diese Unterscheidung politisch motiviert: "Das ergibt militärisch überhaupt keinen Sinn. Waffen sind nicht per se defensiv oder offensiv. Es kommt darauf an, wie sie genutzt werden." Waffensysteme, die etwa angreifende Kampfjets oder Artillerie ausschalten können, wie der Gepard oder die Panzerhaubitze, ließen sich auch für einen Angriff nutzen. Mittlerweile sei diese "sinnlose" Debatte jedoch aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, so Wiegold.

"Bitte bleibt an unserer Seite"

Die Lage an der Front bei Charkiw scheint sich derzeit wieder in eine Art Stellungskrieg zu verwandeln. Durch die Zerstörung der Brücke in Kupjansk wurde die Stadt in zwei Hälften geteilt: in einen westlichen Teil, den die ukrainische Armee kontrolliert, und einen östlichen, den Russland hält.

Es finden weiterhin erbitterte Kämpfe statt, wie von ukrainischen Frontsoldaten zu hören ist. Oleg Supereka von der "Kraken"-Spezialeinheit, die zum nationalistischen Asow-Regiment gehört, sagt t-online: "Wir kämpfen weiter in Kupjansk gegen einen furchtbaren Feind. Wir danken Deutschland für die Unterstützung, aber wir brauchen mehr Waffen, auch Panzerhaubitzen. Bitte bleibt an unserer Seite."

Kupjansk ist in zwei Hälften geteilt: Den Westen kontrolliert die Ukraine, den Osten Russland. Dazwischen: der Fluss Oskil und die zerstörte Brücke. (Quelle: Screenshot liveuamap.com)

Der Journalist Thomas Wiegold erwartet, dass die ukrainischen Kräfte eine logistische Pause einlegen, um Nachschub an Munition, Treibstoff und Ersatzteile für beschädigte Fahrzeuge an die Front zu bringen. Ein Domino-Effekt, bei dem weitere russische Verteidigungslinien wie im Sturm zerfallen, sei allerdings nicht zu erwarten. "Die Frage ist, was die Ukraine als Nächstes plant und wie geschwächt die russischen Verbände wirklich sind", so Wiegold.