Bericht: Russland schickt keine weiteren Einheiten

Von dpa , t-online 13.09.2022 - 11:37 Uhr Lesedauer: 2 Min. Dienstverweigerung? Angeblich wollen russische Soldaten nicht mehr kämpfen.

Nach mehreren Rückeroberungen der Ukraine meldet der Generalstab der Armee eine Änderung der russischen Taktik. Die Bewertung der Lage ist schwierig.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat in einem Facebook-Post mitgeteilt, dass das russische Militärkommando die Entsendung weiterer bereits formierter militärischer Einheiten in die Ukraine eingestellt habe. Der Grund sei, dass eine große Zahl von Freiwilligen sich weigere, in der russischen Armee zu kämpfen. Nach Angaben des Generalstabs sei die Lage unter anderem durch Misstrauen gegenüber den militärischen Vorgesetzten ausgelöst worden.

Auch die Zahl der tatsächlich Gefallenen auf russischer Seite sei ein Grund für die Verweigerungen. "Die Situation verschlechtert sich wegen der allgemeinen Haltung gegenüber den eigenen Verwundeten. Insbesondere in den russischen Krankenhäusern werden die Diagnosen und die Art der Kampfverletzungen absichtlich vereinfacht, und es wird nicht ausreichend Zeit für Rehabilitation eingeräumt, um Soldaten schnell wieder in die Kampfzone zu bringen", ist in der Nachricht des ukrainischen Generalstabs zu lesen. Bestätigt wurden die Äußerungen von russischer Seite bislang nicht. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht bestätigen.

London: Russische Armee teilweise enorm geschwächt

Unterdessen sind britische Geheimdienste der Auffassung, führende Einheiten der russischen Armee seien durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine enorm geschwächt. Insbesondere in der Anfangsphase des Krieges habe es schwere Verluste gegeben, von denen sich die Truppen nicht erholt hätten, hieß es am Dienstag im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Betroffen sei etwa die Erste Gardepanzerarmee. Teile dieser Einheit, die zu den prestigeträchtigsten des russischen Militärs gehöre, hätten sich in der vergangenen Woche aus der Region Charkiw zurückgezogen.