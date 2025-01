Im Kasseler Werk von Krauss-Maffei Wegmanns deutsch-französischem Konsortium KNDS hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag das erste Exemplar der RCH155 an den ukrainischen Botschafter Oleksij Makejew übergeben. "Die Ukraine, und das ist das Signal, kann auf uns zählen. Und Deutschland steht bereit, Verantwortung in Europa zu übernehmen", sagte Pistorius. RCH steht für "Remote Controlled Howitzer" – also ferngesteuerte Haubitze.