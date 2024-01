Nach der Indienststellung des Taurus 2005 bestellte die Bundeswehr 600 Stück davon für einen Gesamtpreis von 570 Millionen Euro. Ein einzelnes System kostet also knapp eine Million Euro in der Beschaffung. Allerdings sollen nicht alle 600 deutschen Taurus einsatzbereit sein. Aus Bundeswehrkreisen heißt es, dass zurzeit etwa 150 Stück zur Verfügung stehen. Was mit den übrigen 450 Geschossen nicht stimmt, ist unklar.

Unklar ist auch, wie sich Taurus in die ukrainische Luftwaffe mit ihren Kampfflugzeugen aus Sowjetzeiten integrieren ließen. Bei Scalp EG und Storm Shadow haben die ukrainischen Militäringenieure allerdings schon gezeigt, dass sich auch moderne westliche Waffen von alten MiG-Kampfflugzeugen abfeuern lassen. Außer der Bundeswehr verfügen die Armeen Spaniens und Südkoreas ebenfalls über den Marschflugkörper, der im bayerischen Schrobenhausen produziert wird. Für eine Weitergabe der Waffe an die Ukraine bräuchte es aber eine Exportgenehmigung aus Deutschland.

Warum Scholz keine Taurus liefern will

Nach langem Hin und Her hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober bestätigt, dass er keine Taurus-Systeme liefern will. An dieser Entscheidung hält er bislang fest. Man müsse beachten, "was uns die Verfassung vorgibt und was unsere Handlungsmöglichkeiten sind", hatte der Kanzler nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Europagipfels im spanischen Granada im Herbst vergangenen Jahres gesagt.

"Dazu zählt ganz besonders die Tatsache, dass wir selbstverständlich gewährleisten müssen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt und dass auch Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird", so Scholz.

Der "Bild" zufolge habe Scholz bei einem Geheimtreffen mit den wichtigsten Mitgliedern seines Kabinetts erläutert, was er damit meint: In Scholz' Verständnis müsste er für den Einsatz der Taurus-Waffen durch die Ukraine deutsche Soldaten in das angegriffene Land entsenden. Diese würden dann die komplizierte Programmierung der Taurus-Lenkwaffen überwachen. Das wiederum erfordere ein Bundestagsmandat, da die Bundeswehr per Verfassung eine Parlamentsarmee sei, so Scholz laut "Bild" unter Berufung auf Teilnehmer.

In so einem Fall rechne der Kanzler jedoch mit einer Verfassungsklage vonseiten der Linken oder der AfD – in deren Verlauf die Bundesregierung gezwungen wäre, sensible Militärdaten offenzulegen, womöglich auch von Verbündeten.