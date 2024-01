Angeblich Kriegsgefangene an Bord Russisches Transportflugzeug stürzt nahe Ukraine ab Von t-online , sic Aktualisiert am 24.01.2024 - 12:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Video zeigt: Ein russisches Transportflugzeug wurde abgeschossen. (Quelle: Reuters) News folgen

In der südrussischen Region Belgorod ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. Über die Ladung gibt es unterschiedliche Angaben.

Ein Transportflugzeug des russischen Militärs ist am Mittwochvormittag in der südrussischen Region Belgorod abgestürzt. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post" unter Berufung auf russische Telegramkanäle. Bisher gibt es keine bestätigten Informationen über die Absturzursache des Flugzeugs vom Typ Iljuschin Il-76.

Die "Ukrainska Pravda" berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem ukrainischen Generalstab zunächst, dass ukrainische Streitkräfte die Maschine über Belgorod abgeschossen hätten. Unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet das Medium wie weitere ukrainische Medien jedoch, dieses könne einen möglichen Abschuss durch die eigenen Streitkräfte bislang nicht bestätigen. Die Informationen seien "noch in Klärung".

Auch gibt es unterschiedliche Angaben darüber, was das Flugzeug geladen hatte. Laut ukrainischen Angaben soll die Maschine Flugabwehrraketen an Bord gehabt haben, berichtet "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf die Quelle im Generalstab.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Angeblich ukrainische Kriegsgefangene an Bord

Russische Nachrichtenagenturen schreiben, dass angeblich 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord des Flugzeugs gewesen seien. "An Bord befanden sich 65 gefangene ukrainische Armeeangehörige, die zum Austausch in die Region Belgorod gebracht werden sollten, sowie sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen", zitiert die staatliche Agentur Ria Novosti aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Loading... Embed

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hat die Ukraine und die vom Westen an Kiew gelieferten Waffen für den Absturz verantwortlich gemacht. "Sie haben in der Luft ihre eigenen Soldaten getötet, ihre Mütter, ihre Kinder haben auf sie gewartet", sagte Wolodin am Mittwoch in der Duma, dem Unterhaus des russischen Parlaments. "Sie haben unsere Piloten, die eine humanitäre Mission (...) ausführten, mit amerikanischen und deutschen Raketen abgeschossen."

Die Iljuschin sei "von drei Raketen eines in Deutschland hergestellten Patriot- oder Iris-T-Flugabwehrsystems abgeschossen" worden, sagte Wolodin. Die Experten würden die Einzelheiten aufklären, fügte er hinzu. Der Duma-Chef forderte die Parlamentsabgeordneten auf, sich mit einer Resolution gegen die USA und Deutschland wegen ihrer Waffenlieferungen an die Ukraine zu richten. Auch das russische Außenministerium machte die Ukraine für den Absturz der Maschine verantwortlich. Belege für die Behauptung lieferten das Ministerium sowie Wolodin nicht.

Keine Überlebenden

Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, sprach von einem "Zwischenfall" im Bezirk Korochansky. Ein Ermittlungsteam sei bereits am Unfallort. Gladkow reiste nach eigenen Angaben selbst in die Region. Alles Passagiere seien bei dem Absturz gestorben, erklärte der Gourneur am Mittwochmittag.