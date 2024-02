Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Newsblog zum Ukraine-Krieg Dänemark will "komplettes Arsenal" für Ukraine leerräumen Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic , lim , cc Aktualisiert am 19.02.2024 - 07:59 Uhr

Dänemark macht eine weitreichende Ankündigung. Unterdessen erhebt die Ukraine schwere Vorwürfe gegen die russische Armee. Mehr Informationen im Newsblog.

Japan sichert Ukraine Investitionen zu

3.48 Uhr: Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida empfängt seinen ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal anlässlich der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Tokio. "Japan hat die Ukraine unterstützt und wird dies auch weiterhin tun", sagt Kishida in seiner Eröffnungsrede. Bei dem Treffen kündigt er ein neues bilaterales Steuerabkommen und die Aufnahme von Verhandlungen über ein Investitionsabkommen an, ohne weitere Details zu nennen.

Das Treffen läute ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Japan und der Ukraine ein, erklärt Schmyhal. Er hoffe, dass große Autohersteller wie Toyota Produktionsstätten in der Ukraine errichten werden. Rund 50 japanische Unternehmen unterzeichnen auf der Konferenz Verträge mit ukrainischen Partnern, unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Infrastruktur. Das Gesamtvolumen der Geschäfte ist nicht bekannt.

Frederiksen: Dänemark räumt für Ukraine seine Arsenale leer

3.04 Uhr: Wie die US-Denkfabrik ISW berichtet, soll die dänische Premierministerin Mette Frederiksen am Sonntag eine umfassende militärische Unterstützung ihres Landes für die Ukraine angekündigt haben. Demnach wolle Dänemark seinen "kompletten Artilleriebestand" an das von Russland völkerrechtswidrig angegriffene Land überstellen. Eine offizielle Bestätigung durch die dänische Regierung steht bislang noch aus.

Ob die Ankündigung nicht nur Artilleriemunition, sondern auch anderweitige Artilleriegeräte umfasst, ist nicht klar. Auch Tschechien hatte zuvor angekündigt, seine Bestände an Artilleriemunition der Ukraine zur Verfügung zu stellen. In dem von Russlands Diktator Wladimir Putin überfallenen Land herrscht seit Monaten Munitionsmangel. Die Regierung in Kiew hat die westlichen Verbündeten daher schon mehrfach eindringlich um die Lieferung von mehr Waffen gebeten.

Montag, 19. Februar, 2024

Ukraine: Russland soll Kriegsgefangene erschossen haben

22.33 Uhr: Die Ukraine wirft Russland die Erschießung von unbewaffneten ukrainischen Soldaten vor. "Eine Untersuchung der Erschießungen von unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen in Awdijiwka und Vesele wurde eingeleitet", teilt die Staatsanwaltschaft der Region Donezk auf ihrem Telegramm-Kanal mit.

So zeige ein von einer Drohne aufgenommenes Video, wie ein russischer Soldat im Dorf Vesele zwei gefangene ukrainische Soldaten aus nächster Nähe erschieße. Wie der US-ThinkTank ISW berichtet, sollen bei Adijiwka sogar sechs verwundete Soldaten der Ukraine durch russische Truppen hingerichtet worden sein.

Beim russischen Verteidigungsministerium war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Der Sender Suspilne zitiert einen ukrainischen Militärsprecher mit den Worten, es sei nicht das erste Mal, dass Russland Kriegsverbrechen begehe.

Russlands Ex-Präsident droht Westen mit Atomkrieg

20.22 Uhr: Der frühere russische Präsident Dimitri Medwedew droht dem Westen mit einem Atomkrieg und bezeichnet die Länder als "Idioten". Der heutige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats bekräftigte am Sonntag in einem Telegram-Beitrag seine bekannte Position, dass "Atommächte niemals einen Krieg verlieren", sofern sie ihre Heimat verteidigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kämpfe in der Ukraine gehen weiter – "Operative Lage schwierig"

20.09 Uhr: Die Truppen der Ukraine werden weiter von angreifenden russischen Einheiten unter Druck gesetzt. "Die operative Lage in der Ost- und Südukraine bleibt schwierig", schreibt dazu der Generalstab in Kiew auf seiner Facebook-Seite. Insgesamt seien 56 Gefechte an verschiedenen Frontabschnitten registriert worden. Im Verlauf der russischen Angriffe seien auch Wohngebiete unter Artillerie- und Raketenbeschuss geraten. Dabei habe es Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gegeben. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

Besonders schwere Kämpfe habe es südlich von Saporischschja im Zentralabschnitt der Front gegeben. Dort seien sieben russische Angriffe, die von Kampfflugzeugen unterstützt worden seien, abgeschlagen worden.