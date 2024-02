In Russland sollen zahlreiche Kinder offenbar bald in militärische Lager geschickt werden, um sich in "taktischen Kriegsspielen" zu üben. Betreut werden sollen sie von Soldaten.

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Kleinsten seiner Bevölkerung offenbar weiter für den Krieg drillen: Unter der Schirmherrschaft des tschetschenischen Bataillons "Achmat" soll ein "Kinderverein" gegründet werden, der Kinderlager betreiben soll. Das berichtet die russische Exil-Zeitung "Novaya Gazeta" unter Berufung auf den Duma-Abgeordneten Dimitri Kusnezow. Demnach sollen bereits in diesem Sommer erste Bewerbungen für das Lager möglich sein.

"Wir haben ein ganzes Programm entwickelt"

Unter Berufung auf Kusnezows Sohn berichtet das russische Nachrichtenportal "RTVI", dass in Russland landesweit ein Wettbewerb ausgeschrieben werden solle, bei dem Eltern ihre Kinder anmelden könnten. "Wir haben ein ganzes Programm entwickelt. Kinder können an taktischen Kriegsspielen teilnehmen, Wanderungen unternehmen, moderne Helden und Historiker sowie Wissenschaftler treffen, mit Veteranen und Militäroffizieren des Nordmilitärbezirks kommunizieren und Filme schauen", so Stepan Kusnezow. Das Kinderlager soll sich demnach in Tschetschenien befinden.