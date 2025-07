Russen werfen 500-Kilo-Bombe auf Kleinstadt – Tote und Verletzte

Zerstörung in der Innenstadt von Dobropillja im Osten der Ukraine: Mindestens zwei Menschen starben bei dem Angriff am Mittwochmittag. (Quelle: X/@StratcomCentre)

Diplomaten: Slowakei verhindert erneut EU-Sanktionen gegen Russland

In der Europäischen Union sind erneut neue Sanktionen gegen Russland am Widerstand der Slowakei gescheitert. Das osteuropäische Land blockierte am Mittwoch das 18. Russland-Sanktionspaket, sagten vier EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Bereits am Dienstag hatte das osteuropäische Land verhindert, dass Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine mit neuen Strafmaßnahmen belegt wird. Auch Malta lehnte die Sanktionen ab.