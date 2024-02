Aktualisiert am 14.02.2024 - 07:23 Uhr

Aktualisiert am 14.02.2024 - 07:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nun berichtet der "Kyiv Independent", dass erstmals seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine eine solche Waffe auf Kiew abgeschossen worden sei. Demnach soll der Angriff mit der Rakete bereits am 7. Februar erfolgt sein. "Anhand von Bauteilen und Fragmenten konnte dieser spezielle Raketentyp identifiziert werden", schreibt das forensische Forschungsinstitut in Kiew, das zum ukrainischen Justizministerium gehört.