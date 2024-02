Ein Beitrag auf Instagram entwickelt sich zum Schlagabtausch zwischen Nawalnys Witwe und einem ehemaligen Präsidenten. Das Manöver hat wohl auch taktische Gründe.

Auf der sozialen Plattform Instagram hat Alexey Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaja das erste Bild nach dem Tod ihres Mannes gepostet. Auf dem Bild ist auch die gemeinsame 23-jährige Tochter Darja Nawalnaja zu sehen.

Unter dem Bild kommentiert Julia: "Mein süßes kleines Mädchen. Ich bin zu dir geflogen, um dich zu unterstützen, aber du bist diejenige, die mich unterstützt. Du bist so stark, mutig und standhaft. Wir werden mit allem fertig, mein Herz".

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Darja hatte in der Vergangenheit die Freilassung ihres Vaters gefordert und Reden über die politische Lage in Russland gehalten. Momentan studiert sie an der renommierten Stanford Universität in den USA.

Julia Nawalnaja hatte nach dem Tod ihres Mannes an der Münchener Sicherheitskonferenz teilgenommen und in einer Rede den russischen Staatschef Wladimir Putin verantwortlich gemacht. Zudem kündigte sie am Montag dieser Woche auf einem Treffen der EU-Außenminister an, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen.

Ex-Präsident zieht über Witwe her

Derweil spottet der ehemalige russische Präsident und der heutige stellvertretende Chef des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew über die Witwe Nawalnys über seinen Telegram-Kanal. Dort schrieb er unter anderem: "Schauen Sie sich das lächelnde, glückliche Gesicht der Nawalny-Witwe an: Es scheint so, als ob sie nur auf den Tod ihres Mannes gewartet hätte, um ihre eigene politische Karriere zu starten".

Julia Nawalnaja entgegnete dem ehemaligen Präsidenten später über einen Beitrag auf der Plattform "X" Medwedew werde nur als Ablenkung vorgeschickt, um die Aufmerksamkeit von Putin fernzuhalten. Stattdessen sollten die Leute weiter schreiben, dass "Putin Alexej umgebracht hat. Schreibt jeden Tag darüber. Solange die Kräfte reichen".