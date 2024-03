Videotranskript lesen

"Macron hat seinen Verstand verloren."



In einer Talkshow im russischen Staatsfernsehen lässt sich Putins Propagandist und Moderator Wladimir Solowjow deutlich über Frankreichs Präsidenten Macron aus - und lobt dann Kanzler Scholz.



"Er hat davon gesprochen, europäische Truppen in die Ukraine zu senden."



Auf einer Hilfskonferenz in Paris Ende Februar hatten 20 Staats- und Regierungschefs über weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Macron brachte den Einsatz von französischen Bodentruppen in der Ukraine in Spiel.



Kurz vor der Konferenz hatte Scholz die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine abgelehnt. Er wolle verhindern, dass Deutschland direkt in den Krieg verwickelt werde.



Die Uneinigkeit der Staatschefs nutzt Solowjow für seine Propaganda und Hetze in Richtung Europa - und Macron.



"Deutschland hat das verstanden und ist beiseitegetreten. Olaf Scholz sagte: 'Ziehen Sie mich da nicht mit rein. Unter gar keinen Umständen liefere ich Taurus-Raketen. Ich will gerne weiterleben.' Macron will nicht leben. Er will wirklich nicht."



Macron sagte, in diesem Krieg sei nichts ausgeschlossen, wenn es helfe, das Ziel zu erreichen, die Ukraine und auch Europa vor Russland zu schützen.



Die Ukraine verteidigt sich seit zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Immer wieder bittet der ukrainische Präsident Selenskyj den Westen um mehr und bessere Waffen, um der russischen Offensive besser standhalten zu können.