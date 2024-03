Videotranskript lesen

Aufgeregt rennen Kinder die Straße entlang, im Hintergrund ertönt Raketenalarm. Dann lassen Explosionen das Zentrum von Kiew erbeben.

Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew am Montagmorgen offenbar mit ballistischen Raketen angegriffen.

Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden bei den Angriffen sieben Personen verletzt, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Ein unbewohntes, dreistöckiges Gebäude im Stadtzentrum wurde beschädigt. Auch in anderen Bezirken fielen Raketentrümmer herab.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge waren zwei ballistische Raketen von der russisch kontrollierten Halbinsel Krim auf die Millionenstadt abgefeuert worden. Beide seien von der Luftverteidigung abgeschossen worden.

Ein Augenzeugenvideo zeigt, wie zahlreiche Kinder in einem Kindergarten Deckung suchen. Im Hintergrund sind Explosionen zu hören, vermutlich ausgelöst durch Flugabwehrraketen.

Der Luftalarm konnte ukrainischen Angaben zufolge nur wenige Sekunden vorher ausgelöst werden.

Laut der ukrainischen Militärzeitschrift Defense Express soll es sich um ballistische Raketen vom Typ “Zirkon” gehandelt haben. Die Zeitschrift veröffentlichte ein Foto, das das Wrack einer Rakete zeigen soll.