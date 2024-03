Jockey in Klinik – Pferd eingeschläfert

Ukraine legt Teil der Ölproduktion lahm Attacken auf Russlands Achillesferse Von t-online , wan Aktualisiert am 31.03.2024 - 03:31 Uhr Lesedauer: 3 Min. Feuer in Öllagern im russischen Klintsy im Januar diesen Jahres. (Quelle: Uncredited/Governor of Bryansk Region Alexander Bogomaz telegram channel AV BogomaZ/AP/dpa/dpa-bilder)

Immer neue ukrainische Angriffe auf die ölverarbeitende Industrie machen Moskau offenbar zu schaffen. Kiew hat nicht vor, damit aufzuhören.

Immer wieder haben in den vergangenen Monaten ukrainische Drohnen und Raketen russische Ölraffinerien getroffen. Einige sogar auf russischem Staatsgebiet. Kiew will damit die Treibstoffversorgung der russischen Truppen erschweren, aber auch die russische Wirtschaft schwächen. Das scheint so erfolgreich zu sein, dass Moskau mittlerweile bei seinem treuen Verbündeten Belarus nach Nachschub fragt.

Die Öldepots und die Treibstoffverarbeitung sind derzeit eines der Hauptangriffsziele. "Wir setzen systematisch eine gut kalkulierte Strategie um, um das wirtschaftliche Potenzial der Russischen Föderation zu reduzieren", sagte eine Quelle im ukrainischen Geheimdienst SBU am Mittwoch dem Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda". "Unsere Aufgabe ist es, dem Feind die Ressourcen zu entziehen." Die Treibstoffversorgung und -produktion ist die Achillesferse Russlands. Sie ist wichtig für den Krieg, aber auch den Zufluss von Öleinnahmen.

Dabei geht die Ukraine immer gezielter vor. Videos russischer Militärblogger sollen zeigen, wie eine der ukrainischen Drohnen in Nowokuibyschewsk mit erstaunlicher Präzision einen besonders wichtigen Teil einer Raffinerie getroffen und damit die Ölproduktion unterbrochen hat. Waren zuvor die Tanklager Ziele gewesen, scheint sich einem Bericht des "Merkur" zufolge die Ukraine jetzt auf die Unterbrechung der Treibstoffproduktion zu fokussieren.

Das soll sogar Kritik aus den USA hervorgebracht haben. In Washington soll man besorgt sein, dass damit die weltweiten Ölpreise in die Höhe getrieben werden, berichtete die "Financial Times". Doch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beeindruckt das wenig, auch wenn er die Hinweise aus dem Weißen Haus bestätigte. Die Raffinerien seien legitime Ziele, sagte er der "Washington Post".

"Wir haben unsere Drohnen eingesetzt. Niemand kann uns sagen, dass wir das nicht dürfen", sagte Selenskyj und betonte, dass Washington den Einsatz von Waffen aus eigener Produktion durch die Ukraine nicht einschränken könne.

Ukrainische "Liutyi"-Drohne kann 1.000 Kilometer weit fliegen

Alleine am 17. März hatte seine Luftwaffe 12 Anlagen angeflogen, viele Drohnen seien aber nach russischen Angaben abgeschossen worden. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar eine Drohne, die die Ukraine selbst entwickelt hat. Sie heißt "Liutyi" und kann offenbar bis zu 1.000 Kilometer weit fliegen. Pro Gerät können etwa 75 Kilogramm Sprengstoff transportiert werden, berichtet die ukrainische Militärwebseite "Defense Express". Es werde vermutet, dass die "Liutyi" ein Stahlwerk in Lipetsk und einen Rüstungskomplex im russischen Taganrog sowie mehrere Raffinerien angegriffen haben.

Nach Berechnungen der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg seien 12 Prozent der ölverarbeitenden Anlagen von den Angriffen betroffen. Rosstat, der russische staatliche Statistikdienst Russlands, teilte nach Angaben des US-Magazins "Newsweek" mit, dass in der Woche, die am 24. März endete, die landesweite Produktion von Benzin im Vergleich zur Vorwoche, in der die Produktion 815.300 Tonnen betrug, um etwa 7,4 Prozent auf 754.600 Tonnen gesunken sei. Mittlerweile muss sogar Nordkorea als Lieferant einspringen.

Schätzung: 14 Prozent der Produktionskapazität eingeschränkt

Allein seit Mitte März attackierte die Ukraine mit Drohnen mindestens acht russische Ölraffinerien. An den betroffenen Standorten war Insidern zufolge im vergangenen Jahr insgesamt mehr als ein Fünftel des in Russland raffinierten Öls verarbeitet worden. Zwar wurden nach russischen Angaben einige Angriffe abgewehrt, und nach anderen Attacken sei der Betrieb nur kurzzeitig gestört gewesen. Doch nach Reuters-Berechnungen sind mittlerweile rund 14 Prozent der Raffineriekapazität wegen Drohnenangriffen lahmgelegt.