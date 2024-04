Explosionen in Odessa

5.30 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat es in der Nacht zum Freitag russische Drohnenangriffe auf die Region Odessa gegeben. Es sollen Explosionen gehört worden sein. Unklar ist, ob diese von Einschlägen oder der Luftabwehr stammten. Auch aus der Region Charkiw und Saporischschja wurden Drohnenattacken gemeldet. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Japan weitet Exportverbot für Russland aus

3.42 Uhr: Japan wird sein Exportverbot für Russland auf 164 zusätzliche Industriegüter wie Lithiumbatterien, Gasleitungen und Motorenöl für Autos ausweiten. Das teilt das Handelsministerium mit. Die jüngste Ergänzung der japanischen Exportkontrollliste im Rahmen der Sanktionen gegen Moskaus Vorgehen in der Ukraine, die auch Thermostate, Nitrocelluloseprodukte und Holzbearbeitungsmaschinen umfasst, wird am 17. April in Kraft treten, so das Ministerium.

Drohnenangriffe schalten Strom in russischer Region ab

2.10 Uhr: Die Ukraine hat die russische Region Rostow am Don mit mehr als 40 Fluggeräten angegriffen. Diese seien von Luftabwehrsystemen abgeschossen worden, teilt Gouverneur Wassili Golubew in der Nachrichten-App Telegram mit. Die Drohnenangriffe hätten sich auf den Bezirk Morosowsk nordöstlich von Rostow am Don konzentriert, der an der Ostgrenze der Ukraine liegt. Golubew zufolge werde daran gearbeitet, die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen.

Fragmente russischer Drohne in Moldau gefunden

1.20 Uhr: Die Grenzpolizei in der Republik Moldau meldet den Fund von Fragmenten einer russischen Drohne iranischer Herkunft an der Grenze zur Ukraine. In einer Erklärung der Polizei heißt es, die Fragmente seien in der Nähe der Dörfer Etulia und Vladiceni gefunden worden und trügen die Aufschrift Geran-2, eine andere Bezeichnung für die von Russland eingesetzten iranischen Shahed-Drohnen. Die Fragmente wurden in einem Gebiet gefunden, das etwa 500 Meter von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Der Polizei zufolge ist der Bereich nun abgesperrt.

Donnerstag, 4. April

Putins Studienkollegin soll Oberste Richterin werden

22.45 Uhr: Die 70 Jahre alte Irina Podnossowa, eine frühere Studienkollegin des russischen Präsidenten Wladimir Putin, soll nach Kremlangaben den Posten der Vorsitzenden des Obersten Gerichts in Moskau übernehmen. Über die Kandidatur informierte am Donnerstag eine Kommission des Kreml, die sich unter anderem mit der Ernennung von Richtern befasst. Podnossowa wurde am 29. Oktober 1953 in Pskow geboren. Sie tritt die Nachfolge von Wjatscheslaw Lebedew an, der im Februar nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Obersten Gerichts im Alter von 80 Jahren gestorben war.