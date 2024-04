Eine Gruppe indischer Männer veröffentlichte ein Video, mit dem sie sich an ihre Regierung wenden. In dem Video erklären sie: "Wir können nicht mal eine Waffe richtig halten, aber sie zwingen uns, im Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen. Wir hoffen, dass die indische Regierung und Botschaft uns helfen." Indien hat sich inzwischen geäußert, fordert von Russland die Freilassung indischer Staatsbürger. Die Regierung spricht von Menschenhandel.

"Sie haben uns nichts zu essen gegeben"

Dem ZDF sagte einer der Vertragssoldaten: "Die Lage ist düster, wir bekommen gar nichts zu essen. Wir alle werden krank." Seine Gruppe sei als Touristen nach Russland gereist. Ein Mann habe sie auf eine Sightseeing-Tour mitgenommen. Doch sie reisten nach Belarus. Sie seien von der Polizei festgehalten und an die Armee übergeben worden. "Zwei oder drei Tage lang haben wir uns geweigert, aber sie haben uns nichts zu essen gegeben und uns in einem dunklen Raum eingesperrt", sagte der unfreiwillige Soldat.

Dann seien sie gezwungen worden, den Eintritt in die russische Armee zu unterschreiben. "Man hat uns verhaftet und uns mit zehn Jahren Haft gedroht, wenn wir nicht in die Armee eintreten." Die Verträge sollen als "Helfer, Fahrer und Köche" abgeschlossen worden sein. Doch es kam anders. Sie mussten für die Front trainieren.

Ein Jahr Militärdienst oder zehn Jahre Gefängnis

"Das ist Betrug!"

Die Verträge seien in russischer Sprache verfasst. Die unfreiwilligen Rekruten wurden dem Bericht zufolge nach nur 15 Tagen Training in den Einsatz geschickt. "Er wollte nur helfen", zitiert "Sky News" eine Angehörige. "Nun haben sie ihn in den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Das ist Betrug!" Auf eine Anfrage von "Sky News" habe die russische Botschaft in Delhi nicht reagiert.