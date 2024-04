100.000 Drachenzähne: Ukrainer bauen Verteidigung massiv aus

Videotranskript lesen

100.000 Drachenzähne, eine 2.000 Kilometer lange Verteidigungsanlage:



Die Ukrainer arbeiten Tag und Nacht daran, ihr Land gegen die Angriffe Russlands zu schützen.

“Die Situation ist dynamisch. Es wird immer die Notwendigkeit geben, die Befestigungen zu verstärken, zusätzliche Befestigungen zu bauen oder sie zu verändern. Die Arbeit wird auch nach unserem Sieg weitergehen.”



In der Region Tschernihiw nördlich der Hauptstadt Kiew installieren Dutzende Arbeiter Metallverstärkungen. Sie befestigten Stangen und Plastikplanen entlang einer Grabenwand.

Die gesamte Anlage besteht aus drei Schichten.



“Wir befinden uns jetzt an der Verteidigungslinie, die mit Soldaten besetzt ist. Etwas weiter entfernt, vor uns, befindet sich eine weitere Linie aus Drachenzähnen, pyramidenförmigen Hindernissen aus Stahlbeton, die errichtet wurden, um die militärische Ausrüstung des Feindes aufzuhalten, die es geschafft hatte, einzudringen.



“Und weiter vorne ist eine weitere Linie, der sogenannte Panzerabwehrgraben, ein sehr tiefer und sehr breiter Graben von Hunderten Metern Länge. Das alles bildet drei Verteidigungslinien.“

Auch in der südöstlichen Region Saporischschja, einem der umkämpftesten Frontabschnitte, wird rund um die Uhr gearbeitet.



„Die Arbeiten dauern 24 Stunden am Tag. Wir arbeiten nachts und tagsüber konstruieren und prüfen die Qualität.“



“Vom Angreifer geschickte Drohnen fliegen immer wieder über uns. Aber wir bauen weiter. Es gibt keinen anderen Weg.”



509 Millionen US-Dollar hat die Ukraine bereitgestellt, um sowohl die Grenze als auch die Frontlinie im Osten und Süden zu befestigen.

Der Premierminister versprach nun weitere 142 Millionen Dollar.



Präsident Selenskyj warnte bereits vor einer möglichen weiteren Offensive Russlands im Frühjahr oder Sommer.