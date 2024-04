Zur Stärkung der unter großen Verlusten leidenden Armee im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen hat das ukrainische Parlament eine umstrittene Reform der Mobilmachungsregeln verabschiedet. Nach monatelangen Beratungen sei der Gesetzentwurf in letzter Lesung mit einer Mehrheit von 283 Stimmen angenommen worden, schrieb der Abgeordnete Jaroslaw Schelesniak von der Partei Holos am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Die Gesetzesänderung soll es der Regierung in Kiew ermöglichen, mehr Soldaten einzuberufen, da kein Ende des Krieges in Sicht ist und die Armee wegen eines Mangels an Waffen und Munition aber auch an Personal von Russland zuletzt an der Front im Osten verstärkt in die Defensive gedrängt wurde. Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady sagte im Gespräch mit t-online, dass die Entscheidung "unpopulär und sehr hart, aus militärischer Sicht aber unvermeidbar" sei. Das komplette Interview lesen Sie hier.