Zuletzt hat die Ukraine mit groß angelegten Drohnenangriffen auf Russland Aufmerksamkeit erregt. Dahinter könnte eine schwierige innenpolitische Entscheidung stehen.

Pünktlich zu Beginn der Scheinwahlen zur russischen Präsidentschaft sendet die Ukraine explosive Signale nach Moskau. Seit Dienstag verbreiten pro-ukrainische Milizen in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk Unruhe. Und dazu flogen Dutzende Drohnen in dieser Woche in Richtung Russland. Die Mehrzahl der unbemannten Flugobjekte konnte wohl abgefangen werden – doch die übrig gebliebenen Drohnen trafen die russische Wirtschaft ins Mark. Am Dienstag und Mittwoch gerieten drei Ölraffinerien in verschiedenen Regionen Russlands nach Drohnenattacken in Brand, am Freitag trafen sie eine weitere Anlage.

Milizen greifen Russland an: "Nadelstiche" gegen Kremlchef Putin

Die drei ersten getroffenen Raffinerien machten allein rund zwölf Prozent der russischen Kapazitäten zur Ölverarbeitung aus, schreiben die Militärexperten Christian Mölling und András Rácz in einem Beitrag für das ZDF. Hinter den Angriffen stehe eine "systematische, gut geplante Kampagne" der Ukraine: "Ziel ist es, die russische Wirtschaft und insbesondere den Kraftstoffsektor zu schwächen und ein Gefühl der Instabilität in Russland zu erzeugen", so die Experten. Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung der russischen Truppen in der Ukraine seien jedoch nicht zu erwarten. Ein weiterer Grund für die großangelegten Angriffe liegt wohl an anderer Stelle.

Krieg im Informationsraum

Kriege werden nicht nur mit Soldaten und Militärgerät an Land, zu Wasser und in der Luft ausgefochten – vielleicht noch wichtiger ist der Kampf um den sogenannten Informationsraum. Sowohl Russland als auch die Ukraine versuchen seit Beginn des russischen Angriffskriegs, die Deutungshoheit über Erfolge und Rückschläge zu erringen. Davon hängt ab, ob die Verbündeten weitere Unterstützung für sinnvoll erachten und die eigenen Bürger sich hinter ihrer Führung versammeln oder doch kriegsmüde werden.

Aktuell hat die Ukraine an der Front einen schweren Stand: Ihr fehlt es an Munition, die Partner in Berlin, Paris und Washington scheinen vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein, und Russlands Truppen haben zuletzt mit der Eroberung von Awdijiwka Mitte Februar einen mindestens symbolisch bedeutsamen Erfolg errungen. Kiew braucht nun positive Nachrichten, um sowohl innenpolitisch als auch nach außen Stärke zu demonstrieren. Denn für Präsident Wolodymyr Selenskyj steht eine unpopuläre Entscheidung an.

Die Ukraine muss mobilisieren – aber viele wollen nicht in den Krieg

Der Ukraine gehen langsam, aber stetig die Soldaten aus. Viele ihrer Einheiten kämpfen schon monatelang an den ihnen zugeteilten Frontabschnitten. Manch ein Soldat steht bereits seit zwei Jahren in Schützengräben. "Natürlich ist die Moral niedrig und es geht auf Kosten der Motivation", beschrieb ein Soldat die Situation kürzlich im Gespräch mit der "Financial Times". Die Führung in Kiew arbeitet bereits seit Wochen an einem Gesetz für eine neue Mobilisierung. 500.000 frische Kräfte sollen eingezogen werden – doch der Prozess gestaltet sich als schwierig.

Am 31. März soll über den umstrittenen Gesetzestext abgestimmt werden. Die Abgeordneten der ukrainischen Rada haben auf einen ersten Entwurf mit mehr als 4.000 Änderungsanträgen geantwortet. Zu Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben sich viele Ukrainer freiwillig gemeldet. Rund 330.000 Soldaten werden derzeit an der Front eingesetzt, schätzt die "Financial Times". Diese Kräfte sind nun erschöpft – und ein großer Teil der übriggebliebenen Zivilisten scheint wenig Interesse daran zu haben, an der Front zu kämpfen.