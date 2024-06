Russlands Waffenexporte sinken drastisch

10.32 Uhr: Russlands Rolle als einer der weltweit führenden Waffenexporteure wankt zunehmend, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Insbesondere der andauernde Krieg gegen die Ukraine hat dem Exportgeschäft einen deutlichen Dämpfer verpasst. Dieser sei "alles andere als Werbung für russische Waffen", so der russische Militärexperte Pawel Lusin im Gespräch mit der Zeitung. Tatsächlich ist Russlands Anteil am globalen Waffenhandel zwischen 2019 und 2023 um knapp die Hälfte gesunken – von 21 Prozent auf nur noch 11 Prozent, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ermittelt hat.

Neben den Misserfolgen auf dem Schlachtfeld werden auch Qualitätsprobleme und Verzögerungen bei Bestellungen als Gründe für den Rückgang genannt. Der Mangel an westlichen Komponenten führt dazu, dass Russland einfache Waffen herstellt, was Konsequenzen für den Export hat. "Das Land wird aus dem Markt für Hightech-Waffen herausgedrängt", heißt es in einem Bericht des amerikanischen Thinktanks "Center for Strategic and International Studies" (CSIS).