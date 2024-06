Seit gut sechs Wochen läuft die russische Offensive im Gebiet Charkiw. Erfolge kann der Kreml nicht vorweisen. Russland könnte eine krachende Niederlage erleiden.

Vermutlich hatte der Kreml alles ganz anders geplant, als er seine Truppen am 10. Mai nach Charkiw schickte. Bisher aber verläuft die Offensive in der nordöstlichen ukrainischen Oblast mit der gleichnamigen Millionenstadt wohl kaum nach russischen Vorstellungen. Nur rund vier Kilometer konnten die Russen bisher auf ukrainisches Territorium vordringen. Das so eroberte Gebiet war kaum befestigt, der Vormarsch fiel leicht – bis Russland die Kleinstadt Wowtschansk ins Visier nahm.

Was genau Russland mit seiner Charkiw-Offensive bezweckt, ist nicht eindeutig erkennbar. Für einen Versuch, die zweitgrößte Stadt der Ukraine einzunehmen, hat der Kreml zu wenige Truppen in die Region geschickt – darin sind sich Experten einig. Verfolgt Russland also ausschließlich das Ziel, die Front zu verlängern?

Für die Ukrainer bleibt der Personalmangel derweil weiter ein komplexes Thema. Die russischen Truppen konnten dieses jedoch augenscheinlich noch nicht zu ihren Gunsten nutzen. Mit dem Angriff auf Charkiw haben sie zwar die Gefechtslinie nochmals gestreckt und so ukrainische Einheiten dort gebunden, größere Gewinne für die Russen haben sich daraus jedoch bisher nicht ergeben. Sollte Russland in den kommenden Wochen andernorts eine größere Offensive starten, könnte sich das jedoch noch ändern.

Was bleibt, ist die offizielle russische Lesart: Laut Kremlchef Wladimir Putin soll in Charkiw eine wohl zehn Kilometer breite "Pufferzone" entlang der russischen Grenze errichtet werden. Die Ukraine hatte von dort aus häufiger Ziele in der russischen Region Belgorod angegriffen. Damit sollte Schluss sein.

Wowtschansk ist weitgehend zerstört

Neben dem Schutz des eigenen Territoriums dürften sich die russischen Militärstrategen zudem erhofft haben, näher an die Stadt Charkiw heranzurücken und sie so in Reichweite ihrer Rohrartillerie zu bringen. Die russischen Truppen hätten die Millionenstadt, die nur gut 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt, so rund um die Uhr unter Beschuss nehmen können. Doch weiter als bis nach Wowtschansk sind die Russen bisher nicht gekommen. Und dort versuchen sie nun offenbar zu retten, was von ihrer Charkiw-Offensive noch zu retten ist.

In Wowtschansk wiederholt sich ein Bild, das schon aus anderen wochenlangen Schlachten des Ukraine-Kriegs bekannt ist. Russland macht Städte wie Bachmut, Awdijiwka oder derzeit Tschassiw Jar mit tonnenschweren Fliegerbomben, Artilleriebeschuss und Drohnen dem Erdboden gleich. Ein Video, das seit Anfang Juni in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt die Zerstörungen. Kaum ein Haus steht noch in der Stadt, über der wegen Explosionen und Beschuss dauerhaft Rauch schwebt. Einst lebten rund 20.000 Menschen in Wowtschansk, der Großteil wurde seit Beginn der Offensive evakuiert. Drei Wochen nach Erstveröffentlichung der Aufnahmen dürften die Zerstörungen um ein Vielfaches größer sein.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Zerstörungen gehen auch auf ukrainischen Beschuss zurück. Die Ukrainer wollen die russischen Angreifer, die sich in den Häuserruinen verschanzen, aus dem Gebiet verjagen. Ebenfalls seit Anfang Juni sollen auf dem Gelände einer Chemiefabrik russische Einheiten umzingelt sein. Jurij Povch, Sprecher der operativ-strategischen Heeresgruppe Charkiw, erklärte im Gespräch mit "Forbes", anders als zunächst behauptet, handele es sich jedoch nicht um bis zu 400 Soldaten, sondern um "Dutzende". Die Einkesselung der Russen in der Fabrik bestätigte Povch jedoch. Mehr dazu lesen Sie hier.