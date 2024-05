Solche Maßnahmen kannte man bisher nur aus Putins Reich: Die Ukraine will nun auch Häftlinge an die Front schicken. Dennoch nimmt man sich Russland nicht zum Vorbild.

Seit nun mehr als zwei Wochen führt Russland eine Offensive in der nordostukrainischen Region Charkiw durch. Der Vormarsch der russischen Soldaten in dem Gebiet ist vorerst gestoppt, doch die Gefechte und Luftangriffe laufen weiter. Das verdeutlicht die Bombardierung eines Baumarkts in der Millionenstadt Charkiw am Samstag: Mindestens 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Bereits am Donnerstag hatten russische Raketen in Charkiw eine Druckerei zerstört und sieben Menschen getötet.

Und dann verbreitete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag eine Nachricht, die seiner Militärführung bereits Sorgenfalten auf die Stirn treiben dürfte: Moskau plane nordwestlich von Charkiw, in der Region Sumy, einen weiteren Angriff. Es sammelten sich bereits Einheiten in dem Grenzgebiet. Die Ukraine rutscht damit immer tiefer hinein in ein Dilemma, das sie bereits seit Wochen begleitet.

Kiews Truppen fehlt es neben dem Material vor allem an Personal. Egal, wohin Truppen verlegt werden, an mindestens einem Frontabschnitt entsteht so potenziell eine offene Flanke. Russlands Angriff in Charkiw verfolgt deshalb laut dem Militärexperten Gustav Gressel ein Ziel: "Die Ukraine soll Einheiten dorthin schicken, die dann etwa nicht mehr im Donbass kämpfen können", sagt er t-online. Russland hofft, dass so die Front überdehnt wird und möglicherweise sogar zusammenbricht. Zumindest aber wünscht man sich im Kreml weitere Geländegewinne – vor allem in der Ostukraine, wo die heftigsten Gefechte toben.

Nun sollen auch Strafgefangene an die Front

Auch die Ukraine ist sich des Problems bewusst. Bereits im April verabschiedete das Parlament deshalb eine Reform des Mobilisierungsgesetzes. Mitte Mai unterzeichnete Selenskyj ein weiteres Gesetz. Neuerdings können sich zudem Strafgefangene für einen Einsatz an der Front melden. Solche Maßnahmen kannte man bisher eher aus Russland. Besonders die brutale Söldnergruppe Wagner rekrutierte Schwerverbrecher für den Fronteinsatz. Dort endeten sie oft als Kanonenfutter. Schlägt die ukrainische Armee nun denselben Weg ein?

Danach sieht es derzeit nicht aus. Im Gegensatz zu Russland müssen in der Ukraine die Freiwilligen aus den Gefängnissen strenge Voraussetzungen erfüllen. Schwerverbrecher soll es in ukrainischen Schützengräben nicht geben. Stattdessen dürfen Verurteilte, die an die Front wollen, maximal eine Haftstrafe von drei Jahren verbüßen. Mörder und Vergewaltiger bleiben bei der Maßnahme außen vor. Gleiches gilt für Terroristen, Drogenhändler oder Menschen, die wegen schwerer Korruptionsfälle einsitzen. Der Militärdienst endet nicht mit Ende der Strafe, sondern bei Vertragsende oder einer allgemeinen Demobilisierung.

Der ukrainische Justizminister Denys Maljuska sagte am Freitag der "New York Times", dass bereits rund 350 Strafgefangene für einen Einsatz an der Front entlassen worden seien. Die Fraktionsvorsitzende der Selenskyj-Partei "Diener des Volkes", Olena Schuljak, erklärte zudem der ukrainischen Zeitung "Ukrainska Prawda", dass insgesamt mehr als 20.000 Strafgefangene mobilisiert werden könnten. Insgesamt sitzen rund 65.000 Männer in ukrainischen Gefängnissen, rund 3.000 Mann sollen bisher einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Für die Verurteilten werden spezialisierte Einheiten ins Leben gerufen.

"Potenzial liegt deutlich niedriger als in Russland"

Militärexperte Gustav Gressel sagt t-online dazu: "Durch die Mobilisierung von Strafgefangenen wird die Ukraine einiges an Personal zusammenbekommen." Wie hoch das Potenzial tatsächlich ist, lasse sich aber kaum abschätzen. "Es liegt jedoch deutlich niedriger als in Russland, das eine der höchsten Inhaftierungsquoten pro Kopf weltweit hat." Laut der Datenbank "World Prison Brief" sitzen derzeit rund 433.000 Menschen in russischen Gefängnissen.

Zur Person Gustav Gressel ist als Senior Policy Fellow bei der politischen Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" (ECFR) tätig. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit den militärischen Strukturen in Osteuropa und insbesondere mit den russischen Streitkräften.