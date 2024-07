Wladimir Putin verliert an der Front in einem Angriffskrieg gegen die Ukraine Tausende Soldaten. Zuletzt sollen innerhalb von zwei Monaten 70.000 Mann gefallen oder verwundet worden sein. Doch offenbar sind nicht nur die Verluste ein Problem für den Kreml-Herrscher. Denn Soldaten, die von ihrem Dienst an der Front heimkommen, zeigen Probleme bei der Wiedereingliederung, berichtet die unabhängige russische Nachrichtenseite Meduza. Das ist wohl jetzt auch im Kreml ein Thema.

Kreml-Offizieller fürchtet Anstieg der Kriminalität

Der stellvertretende Leiter der russischen Präsidialverwaltung, Sergei Kirijenko, soll in einer Besprechung mit Gouverneuren gesagt haben, dass ehemalige Soldaten sich schlecht wieder integrierten. Viele seien Kriminelle gewesen, denen für den Dienst im Krieg die Strafe erlassen wurde. Diese hätten jetzt zurück in der Heimat erneut Straftaten begangen, darunter Morde und Vergewaltigungen.

Neue Gruppen von Kriminellen könnten sich formieren

Das könnte, so Quellen zu Meduza, dazu führen, dass sich neue Gruppen von Kriminellen bilden, die eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen könnten. Die Moskauer Frauenrechtsaktivistin Aljona Popowa hatte schon im vergangenen Jahr in einem Interview darauf hingewiesen, dass ohnehin bei jedem Kriegsrückkehrer mit posttraumatischen Störungen zu rechnen sei. Habe dieser davor bereits brutale Gewalt ausgeübt, sei die Bedrohung für sein Umfeld noch viel größer. Viele dieser Rückkehrer seien von Rachegelüsten getrieben, die sich gegen Staatsvertreter und generell gegen diejenigen richteten, denen sie die Verschickung ins Straflager anlasteten.

Der Kreml reagierte im vergangenen Jahr auf Berichte über Straftaten von Ex-Soldaten auf seine Weise. Nach Recherchen von Meduza gab es eine Anweisung an die Medien, nicht mehr darüber zu berichten. Doch offenbar sind es nicht nur Medienmeldungen, die in der Bevölkerung für Unruhe sorgen. Die schiere Masse an Heimkehrenden macht diese gerade in den Regionen, in den sie rekrutiert worden, deutlich sichtbar. Sergei Kirijenkos Besuch bei den Gouverneuren könnte ein Zeichen sein, dass der Kreml die Bedrohung erkannt hat. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, bleibt aber abzuwarten.