"Haben den Weckruf gehört"

"Ausgeglichene Lastenteilung"

"Auf Deutschland ist Verlass"

Ungeachtet der kurz bevorstehenden Bundestagswahl hat Steinmeier den internationalen Partnern Verlässlichkeit und Stabilität zugesichert. "Auf Deutschland ist Verlass. You can count on us", sagte Steinmeier in seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In neun Tagen wählen die Deutschen ein neues Parlament, ein gutes halbes Jahr früher als geplant. "Das ist in einem stabilitätsverwöhnten Land, einem Land, das Pläne liebt, zwar ungewöhnlich, aber ich versichere Ihnen: Es ist kein Grund zur Sorge."