Aktualisiert am 26.07.2024 - 14:12 Uhr

Aktualisiert am 26.07.2024 - 14:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die EU hat sich entschlossen, Teile des eingefroren, russischen Vermögens für die Ukraine zu nutzen. Russland kündigt Reaktionen an.

Russland wird nach Angaben aus dem Kreml auf die Weitergabe der Erlöse seines in der EU eingefrorenen Vermögens an die Ukraine reagieren. Es werde keine sofortige Antwort erfolgen, sondern Russland werde seine nächsten Schritte überdenken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Aber natürlich werden solche Schritte der Europäischen Kommission nicht ohne Antwort bleiben."

Dieser Deutsche soll in Belarus sterben

30-jähriger Berliner Rico K. : Dieser Deutsche soll in Belarus sterben

Nach Kommissionsangaben sind wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU eingefroren. Das in Brüssel ansässige Finanzinstitut Euroclear hatte zuletzt mitgeteilt, 2023 rund 4,4 Milliarden Euro an Zinsen eingenommen zu haben.