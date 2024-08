Mit der Militäroperation in Kursk hat die Ukraine Russland überrumpelt. Kremlchef Putin soll angesichts dessen ungewohnt offen seinen Unmut zeigen.

Am vergangenen Dienstag hat die Ukraine einen Überraschungsangriff in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Kiews Truppen erwischten die russische Armee auf dem falschen Fuß: Innerhalb kurzer Zeit konnten die ukrainischen Streitkräfte kilometerweit vorrücken, Soldaten gefangennehmen und wohl auch einen wichtigen Knotenpunkt für Gasexporte unter ihre Kontrolle bringen. Angesichts dieser Nachrichten soll Kremlchef Wladimir Putin außer sich gewesen sein, berichten Kreml-Insider.

Der unabhängige russische Journalist Pjotr Koslow schreibt in seinem persönlichen Blog über Eindrücke, die ihm Kremlbeamte über die Tage nach dem ukrainischen Angriff berichteten. Koslow zitiert seine Quellen ohne Angabe von Namen – doch wenn stimmt, was sie ihm erzählten, sind Putins Nerven zum Zerreißen gespannt.

"So verhält sich kein Land, das sich seines Sieges sicher ist"

"Der Chef war in schlechter Stimmung", wird ein Kremlbeamter zitiert, der für die Organisation von Veranstaltungen des Präsidialamts zuständig ist. "So hat man ihn wahrscheinlich nicht mehr gesehen, seit unsere Armee im Herbst 2022 zum Rückzug aus Kherson gezwungen wurde." Andere Beamte beschrieben Putin als "unbefriedigt" und "genervt".

"Dies ist ein Schlag in das Gesicht des Präsidenten", zitiert Journalist Koslow einen weiteren Beamten. Seit mehreren Tagen sei die russische Armee nicht in der Lage, den Feind zurückzudrängen. Dazu sei innerhalb Russlands eine Gefahr für die Bevölkerung entstanden. Dazu sei das europäische Gas im Preis gestiegen. "So verhält sich kein Land, das sich seines Sieges sicher ist."