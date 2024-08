Zur Person

Franz-Stefan Gady (41) gehört zu den besten ausländischen Kennern der militärischen Lage in der Ukraine. Mehrfach hat er das Land seit Februar 2022 besucht. Gady ist Senior Fellow am International Institute for Strategic Studies in London und Adjunct Senior Fellow am Center for a New American Security in Washington, D.C. Im Oktober erscheint sein Buch "Die Rückkehr des Krieges – Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen" im Quadriga Verlag.