Die Ukraine hat am Montagmorgen erneut schwere Luftangriffe gemeldet. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet. Tote waren demnach in Luzk im Westen des Landes, in Dnipro im Osten und in von Saporischschja im Süden zu beklagen. In der Hauptstadt Kiew war die Strom- und Wasserversorgung teilweise unterbrochen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitteilte. Russische Behörden meldeten ukrainische Drohnenangriffe auf eigenem Gebiet. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg.