Das Video zeigt einen ukrainischen Su-24M Bomber am Himmel. In dem Clip, der auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, ist die ungewöhnliche Waffe – bei der es sich laut Experten um eine neuartige Gleitbombe handeln könnte – unter der Tragfläche des Flugzeugs zu sehen. In dem Video ist zwar von einem Testflug die Rede, doch der Abwurf der Waffe wird nicht gezeigt. Den Telegram-Angaben zufolge gehört die Maschine zur siebten Taktischen Luftbrigade der Ukraine, während das Video im August aus dem Cockpit einer zweisitzigen Su-27 gefilmt worden sein soll.

Selenskyj mit eindringlichem Appell

Gerade erst hat der ukrainische Präsident erneut einen flammenden Appell an die westlichen Verbündeten seines Landes gerichtet, mit weiteren Waffenlieferungen nicht zu warten. "Der Kriegsverlauf hängt direkt von der Qualität der Logistik bei den Lieferungen und der Erfüllung aller Versprechen der Partner ab", sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Waffen und Gerät müssten rechtzeitig ankommen, um Erfolg zu haben. "Was im September gebraucht wird, muss im September an unsere Truppen geliefert werden."