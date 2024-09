Aktualisiert am 20.09.2024 - 10:49 Uhr

In der Ukraine sollen russische Einheiten einen unbewaffneten Soldaten getötet haben. Auf der Waffe war offenbar eine besondere Botschaft zu lesen.

Schwere Vorwürfe gegen die russischen Invasionstruppen in der Ukraine : Wie mehrere Medien sowie das Institut für Kriegsstudien ISW berichten, sollen Soldaten der Armee des russischen Machthabers Wladimir Putin sich erneut eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht haben. Demnach sollen russische Truppen einen gefangen genommenen ukrainischen Soldaten mit einem Schwert hingerichtet haben. Dies wäre ein schwerer Verstoß gegen die Genfer Konvention.

Stattgefunden haben soll das Verbrechen am 16. September in der Nähe der Ortschaft Nowohrodiwka, in der Region Donezk, wo russische Truppen seit Wochen schwere Angriffe gegen die ukrainische Verteidigung fahren. Bilder der grausamen Exekution sind laut ISW auf dem Netzwerk X zu sehen. Sie zeigen einen unbewaffneten und seiner militärischen Schutzkleidung entledigten Mann, dessen Hände auf dem Rücken mit Klebeband gefesselt sind. Dann wird der mutmaßlich ukrainische Soldat mit der Waffe getötet. Die Echtheit der Aufnahmen konnte bislang nicht unabhängig verifiziert werden.