In sozialen Netzwerken verbreitete, nicht verifizierte Videos und Bilder zeigten eine riesige Feuerkugel, die hoch in den Nachthimmel schoss, und Detonationen, die über einen See in der Region hallten. Toropez liegt etwa 400 Kilometer nordwestlich von Moskau, nicht weit von der Grenze zu Belarus entfernt.