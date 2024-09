Russland hat offenbar einen wichtigen Militärspezialisten verloren. Aleksej Kolomeitsew war maßgeblich an der Ausbildung von Kampfdrohnen-Einheiten beteiligt. Er ist nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes HUR tot in der Stadt Kolomna in der Region Moskau aufgefunden worden. Der 51-jährige Kolonel war Leiter des 924. Staatlichen Zentrums für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs).

Sabotageaktion an Brücke

In der Region Samara, östlich von Moskau, ist offenbar eine Brücke bei einer Explosion beschädigt worden. Auch hier könnte es sich um eine Sabotageaktion von Widerstandsgruppen handeln, wie es in der Vergangenheit mehrere in Russland gegeben hat. Ein "unbekannter Sprengsatz" explodierte am Samstag gegen 13.30 Uhr Ortszeit in der Nähe der Stadt Kinel, berichtete der Telegramkanal Baza. Zum Zeitpunkt der Explosion habe sich ein Güterzug auf der Brücke befunden, der jedoch nicht entgleiste. Durch die Explosion wurden zwei Betonkonstruktionen, die die Eisenbahnbrücke stützen, beschädigt, hieß es weiter.