Spott über Melania Trump im russischen Staatsfernsehen.

Zur besten Sendezeit wurde in der Sendung “60 Minuten” des größten staatlichen russischen Fernsehsenders Rossija 1 die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten thematisiert.

Um politische Inhalte ging es jedoch kaum. Im Fokus stand vor allem Trumps dritte und derzeitige Ehefrau Melania Trump.

Die Moderatoren Olga Skabayeva und Jewgeni Popow veröffentlichten zahlreiche Aufnahmen, die Melania Trump leicht bekleidet zeigen. Skabayeva hatte dabei sichtlich Mühe, sich ein Lachen zu verkneifen.

Dass Melania Trump seit ihrem 16. Lebensjahr modelt, ist hinlänglich bekannt. Ungewöhnlich ist hingegen, dass ein staatlicher Fernsehsender derart laszive Bilder zur Präsentation der künftigen First Lady nutzt.

Dass der von Putin kontrollierte Sender die Aufnahmen von Trumps Gattin zeigte, dürfte auch als Machtdemonstration des Kremls gegenüber dem künftigen US-Präsidenten verstanden werden.

Offenbar will man in Moskau ein Bild des US-Präsidentenpaares zeichnen, über das man sich gut amüsieren kann.

Trump hat auf die Berichterstattung bislang nicht reagiert. Am vergangenen Donnerstag telefonierte er mit Putin. Berichten zufolge soll Trump den russischen Präsidenten vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges gewarnt und ihn an die beträchtliche Militärpräsenz der USA in Europa erinnert haben.