Rettungskräfte bergen eine Leiche aus einem zerstörten Wohnhaus in Krywyj Rih: Bei dem russischen Angriff starben vier Menschen, darunter drei Kinder. (Quelle: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE)

Bei dem Angriff auf die Stadt Krywyj Rih war am Montag das Wohngebäude, in dem die Familie lebte, teilweise zerstört worden. Mehrere Menschen wurden nach dem Raketeneinschlag in den oberen Stockwerken des Gebäudes unter den Trümmern begraben. Klymenko zufolge wurden bei dem russischen Angriff insgesamt rund 40 Wohnhäuser in der Stadt beschädigt.