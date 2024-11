Videotranskript lesen

Eine massive Explosion erschüttert einen Staudamm im Osten der Ukraine.



Nach ukrainischen Angaben ist der Staudamm in der Nähe der Frontlinie in der ostukrainischen Region Donezk durch russische Angriffe beschädigt worden.



Flussabwärts sei der Pegelstand des Flusses Wowtscha bereits um über einen Meter angestiegen. Informationen über Überschwemmungen gab es zunächst jedoch nicht.



Die russische Seite machte hingegen die Ukrainer für die Zerstörung verantwortlich.

Möglicherweise sollte dadurch das Vorrücken russischer Einheiten erschwert werden.

Die Lage der ukrainischen Truppen im Donezker Gebiet hat sich seit Anfang August rapide verschlechtert.



An diesem Frontabschnitt rückt die russische Armee unter anderem auf das inzwischen stark zerstörte Kurachowe vor.



Ukrainischen Militärexperten zufolge sei die Stadt bereits von drei Seiten eingeschlossen.



Russische Einheiten versuchten derzeit, das dort postierte ukrainische Militär von der Versorgung abzuschneiden und einzukesseln, so die Militärexperten.