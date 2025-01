Donald Trump hat im US-Wahlkampf großspurig versprochen, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden würde. Mittlerweile mag auch zum US-Präsidenten durchgedrungen sein, dass dies nicht so einfach ist. Denn trotz der militärischen und wirtschaftlichen Stärke der USA wird es auch für die neue US-Regierung zur Herausforderung werden, Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen.

Trump möchte deshalb innerhalb von 100 Tagen einen Deal zwischen der Ukraine und Russland. Um das zu erreichen, stellt er Putin ein Ultimatum, hört sich dabei eher an wie ein Mafiaboss als ein Präsident. Dieser Plan könnte funktionieren, weil die USA durchaus Druck auf Russland und seine Verbündeten ausüben können. Doch auch Putin hat noch Trümpfe in der Hand.

Russland hat gute Verhandlungsposition

Trump: "Stoppen Sie diesen irrwitzigen Krieg"

Sollte die US-Regierung also an schnellen Verhandlungen interessiert sein, war es vielleicht nicht die beste Idee, öffentlich und über die sozialen Netzwerke Druck aufzubauen. Der US-Präsident schrieb am Mittwoch: Sollte es nicht bald eine Lösung geben, bliebe ihm nichts anderes übrig, "als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles anzuordnen, das Russland an die USA und andere teilnehmende Staaten verkauft".