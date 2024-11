Videotranskript lesen

Mit diesen Raketen könnte die Ukraine bald Schläge tief in Russland durchführen.

Berichten zufolge hat Kiew die Erlaubnis erhalten, von den USA gelieferte Raketen auch auf russischem Territorium einzusetzen – bisher durften die westlichen Waffen nur zur Verteidigung genutzt werden.

Ein russischer Propagandist drohte daraufhin mit der kompletten Zerstörung der USA.

Im Staatsfernsehen sagt er:

Aber es sollte wahrscheinlich in dem klaren Bewusstsein geschehen, was uns in eine Eskalation hineinziehen könnte.

Biden wird also nichts haben, was er Trump übergeben kann?

Es wird keinen Biden und keinen Trump geben.

Wir und die Amerikaner wissen sehr wohl, dass Amerika zu 95 Prozent einen Totalschaden erleiden wird. Das heißt, Amerika wird nicht existieren.

Im russischen Staatsfernsehen drohen kremltreue Propagandisten immer wieder mit Militärschlägen auf die USA und Europa.

Das soll Angst schüren und Stimmung für den Krieg in der Ukraine machen.

Kiew fordert bereits seit Langem vom Westen, mit weitreichenden westlichen Waffen Ziele weit hinter der Frontlinie in Russland angreifen zu dürfen.

Mit ATACMS, Storm Shadow, Scalp und Taurus stehen gleich vier westliche Systeme im Fokus, die präzise Angriffe auf weit entfernte Ziele ermöglichen.

Angriffe werden nicht mit Worten durchgeführt. Solche Dinge werden nicht angekündigt. Die Raketen werden für sich selbst sprechen. Das werden sie sicherlich.

Bereits im September warnte Putin davor, der Ukraine eine solche Erlaubnis zu erteilen.

Dies bedeutet, dass die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder gegen Russland kämpfen. Und wenn das so ist, dann werden wir in Anbetracht der Veränderung des Wesens dieses Konflikts die entsprechenden Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, die sich für uns ergeben werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt es strikt ab, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern.

Er befürchtet, dass Deutschland durch eine Bereitstellung in den Krieg hineingezogen werden könnte.

In der Ukraine ist heute der 1.000 Tag des russischen Angriffskriegs angebrochen. Russland hat den Beschuss ukrainischer Städte und ziviler Ziele in den vergangenen Tagen massiv verstärkt.