Er diente auf einer von Putins geheimen Raketenbasen. Der Offizier der russischen Armee, der nun mit der britischen BBC gesprochen hat, berichtet von einer Art Geheimgesellschaft, die nur dem Zweck diente, einen russischen Atomschlag möglich zu machen. Er nennt sich Anton und berichtete dem Sender vom Alltag auf einer geheimen Basis, die an einem unbekannten Ort in dem riesigen Reich verborgen liegt.

"Alles, was wir hatten, war das russische Staatsfernsehen", sagte der ehemalige Offizier der BBC, "ich wusste eigentlich nicht, was das alles bedeutet. Ich habe einfach nur meine Pflichten erfüllt. Wir mussten nicht an der Front kämpfen, sondern nur die Atomwaffen bewachen".

"Waren theoretisch bereit, einen Atomschlag durchzuführen"

Am 24. Februar war es mit dem Alltag dann aber schlagartig vorbei, wie Anton erzählte. "Davor hatten wir nur Übungen. Aber an dem Tag, als der Krieg begann, waren die Waffen voll einsatzbereit", so der ehemalige Offizier der russischen Atomstreitkräfte. "Wir waren bereit, die Streitkräfte zur See und in die Luft zu schicken und theoretisch einen Atomschlag durchzuführen."