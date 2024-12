Ukraine: Darum mussten wir in Russland einmarschieren

Russland hat Angriffstempo erhöht

Experten gehen davon aus, dass Kiew den Einmarsch in der Oblast Kursk auch deswegen befohlen haben könnte, um bei möglichen Friedensverhandlungen mit Russlands Diktator Putin bessere Karten zu haben. Spätestens mit dem Amtseintritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte sich eine neue Dynamik in dem Konflikt entwickeln, die die Ukraine und Russland an den Verhandlungstisch zwingt.

Keine Antwort auf Frage zu ukrainischen Zugeständnissen

Nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz ist es jedoch noch zu früh, um über westliche Truppen in der Ukraine zu sprechen. Auf eine entsprechende Frage zum Einsatz westlicher Soldaten an einem möglichen friedenssichernden Einsatz in der Ukraine, sagte der SPD-Politiker, man müsse immer in der richtigen Reihenfolge vorgehen. Die Ukraine müsse für sich erst mal definieren, was ihre Ziele in Bezug auf einen Frieden seien, der kein Diktatfrieden sei, so Scholz am Rande eines Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs mit ihren Kollegen aus den Ländern des westlichen Balkans.