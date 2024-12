Das Alabuga-Werk in Tatarstan ist das Herzstück von Russlands Drohnenstrategie. Der US-Sender CNN berichtet, dass dort allein im Jahr 2024 mehr als 5.700 Shahed-136-Drohnen – in Russland unter dem Namen Geran-2 bekannt – produziert wurden. Das ursprüngliche Ziel, bis September 2025 etwa 6.000 Einheiten herzustellen, scheint bereits ein Jahr früher erreicht worden zu sein.

"Ausbeuterische" Bedingungen in russischer Fabrik

Die Produktionssteigerung in Alabuga geht mit erheblichen Herausforderungen einher. Um den Arbeitskräftemangel zu bewältigen, rekrutiert das Werk laut CNN russische Jugendliche ab 15 Jahren und afrikanische Migrantinnen. Wie die US-Regierung kritisierte, arbeiten diese unter fragwürdigen Bedingungen, oft in einem Klima der Geheimhaltung. Ein Bericht des US-Finanzministeriums beschreibt die Arbeitsbedingungen als "ausbeuterisch". Zudem hat Russland laut CNN die Sicherheitsmaßnahmen in der Produktionsstätte erhöht, darunter der Bau von Schutzvorrichtungen gegen Drohnenangriffe und neue interne Sicherheitsperimeter.

Internationale Drohnen-Koalition stärkt die Ukraine

Die ukrainische Armee hat im Jahr 2024 über 96 Prozent ihrer unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) aus eigener Produktion eingesetzt. Das gab Verteidigungsminister Rustem Umerow am 28. Dezember bekannt. "Die Drohnenindustrie hat in diesem Jahr ein beispielloses Produktionsvolumen erreicht", schrieb Umerow in einem Facebook-Post. Insgesamt machten in der Ukraine hergestellte Drohnen 96,2 Prozent aller von den Streitkräften eingesetzten UAVs aus.